وائل جسار يخطئ بأوبريت "إنت أقوى" بسبب الهضبة.. وعمرو مصطفى يتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدث الفنان اللبناني وائل جسّار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وقوعه في خطأ عندما نشر بوستر الأوبريت الوطني "إنت أقوى" الذي يجمع عددا كبيرا من نجوم الفن في الوطن العربي.

وتضمن البوستر صورة الفنان المصري عمرو دياب من بين المشاركين رغم عدم ورود اسمه من بين الفنانين الذين يقومون بتصوير كليب الأوبريت الذي يتم العمل عليه منذ 10 أيام.

وما زاد من حدة الجدل، هو رفع اسم وصورة الفنان التونسي صابر الرباعي من البوستر والذي بالفعل يشارك في الأوبريت وقام بالتصوير بعد إرسال كاميرا له في تونس، إضافة إلى حديث رواد التواصل الاجتماعي عن أن هذا الأوبريت سيجمع عمرو دياب بالفنان تامر حسني للمرة الأولى في تاريخهما الغنائي، وهو ما كان ينتظره عشاق النجمين على مدار السنوات الماضية.

وأدرك الفنان وائل جسار خطأه خاصة بعدما تحدث البعض عن أن عمرو دياب كان من بين المشاركين في العمل وتم تصميم البوستر بصورته إلا أنه اعتذر عن العمل بعدما علم بمشاركة تامر حسني في الأوبريت وفق متابعين، ليحل بدلًا منه صابر الرباعي، وهنا قام الفنان اللبناني بحذف البوستر الذي نشره على صفحتيه "إنستغرام" و"فيسبوك".

وحسم الملحن والمطرب المصري عمرو مصطفى، الجدل بعدما تدخل لإنقاذ وائل جسار، وأكد على عدم مشاركة عمرو دياب في عمل يجمعه قريبًا، ليتضح أيضًا أن عمرو دياب لن يشارك تامر حسني في أول عمل يجمعهما، فكتب في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" قائلًا: "توضيح فقط، لا يشارك الفنان عمرو دياب في أي عمل لي سيطرح قريبا رجاء الدقة في تناول الأخبار، شكرًا".

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ويستعد نخبة من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي لطرح أوبريت غنائي يحمل اسم "إنت أقوي"، وذلك كنوع من التحدي لمواجهة وباء فيروس "كورونا" المستجد الذي يجتاح دول العالم المختلفة.

وأكد السيناريست المصري مدحت العدل في تصريحات متلفزة أن الأوبريت الغنائي يحمل رسالة للإنسانية تتبناها مصر إلى دول العالم في إطار مقولة "تحيا الحياة"، منوهًا إلى أن الأوبريت يشارك في غنائه المصريان محمد منير "الكينج" وتامر حسني، والتونسي صابر الرباعي.

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وأكد أن الأوبريت يضم أيضًا النجوم اللبنانيين كارول سماحة ووائل جسار والمغربية سميرة سعيد، وبمشاركة فنانين وأطياف من عامة الشعب، ويحمل أيضًا رسالة للأطباء نقول لهم أيضًا "إنت أقوى".

وكشف مدحت العدل عن كلمات الأوبريت التي كتبها ومنها: "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود .. كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورود .. هي نور الإنسانية اللي بتعدي الحدود .. إنت أقوى .. إنت أبقى .. سر أسرار الحياة .. مد إيدك قوم وصلي للمحبة والإله .. غني للحب الكبير للأمل .. تحيا الحياة".

وأكد أنه سيظهر الأوبريت للنور نهاية الأسبوع الجاري وسيعرض على كل المحطات في توقيت واحد، مردفًا: "صابر الرباعي اتبعت ليه كاميرا في تونس ووائل جسار اتبعت ليه كاميرا في لبنان عشان يصوروا".

وأوضح أن الفكرة خرجت منذ 10 أيام ويتم العمل عليها، مضيفًا أن مدة عرض هذا الأوبريت 4 دقائق، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وانتهى من التسجيل كارول سماحة وسميرة سعيد وسيسجل الاثنين محمد منير وتامر حسني.