قائمة برامج نجوم الفن في رمضان 2020 والقنوات الناقلة

بدأ العد التنازلي لحلول الشهر الكريم والذي يتنافس فيه العديد من الأعمال الفنية المختلفة، وبجانب ذلك يحرص عدد من نجوم الفن تعويض غيابهم عن السباق الرمضاني ببرنامج ترفيهي يستضيف خلاله مجموعة من أصداقاؤه سواء من نجون الفن أو المشاهير، أو عمل برنامج مقالب سواء من الفنانين الذين اعتادنا رؤيتهم ببرامج مقالب مثل الفنان رامز جلال، أو آخرين حرصوا على تغيير جلدهم ليفاجئوا جمهورهم.

برامج نجوم الفن في رمضان 2020

برنامج "رامز مجنون رسمي"

يحرص الفنان رامز جلال على عرض برنامج مقالب في شهر رمضان بأفكار مختلفة من كل عام، وينتظره الجمهور باشتياق واعتاد أن يعلن عنه قرب الشهر الكريم وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية فأعلن عن اسم برنامجه "رامز مجنون رسمي" ليعرض على شاشة MBC طوال الشهر بعد الإفطار مباشرة.

ويعتمد البرنامج هذا العام في الأساس على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" الذي يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى، التي ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج من الصورة ويفاجئ الضيوف.

برنامج "اغلب السقا"

حرص الفنان أحمد السقا هذا العام على تعويض غيابه عن السباق الدرامي في رمضان، بعمل برنامج جديد من نوعه بعنوان "اغلب السقا" يعرض على شاشة MBC، وينتمي البرنامج إلى برامج الترفيه والمسابقات والتحدي، ويظهر فيه ضيوف البرنامج في تحدي مع النجم أحمد السقا من خلال خوضهم عدد من الألعاب الترفيهية سويا.

ويشارك السقا في تقديم البرنامج الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ويستضيف البرنامج كوكبة كبيرة من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي ومن بينهم الفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، وعمرو يوسف، والفنانة التونسية درة، وكريم عبد العزيز، وأمير كرارة، وفييفي عبده، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وغيرهم من النجوم.

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برنامج "خلي بالك من فيفي"

تقدم الفنانة فيفي عبده برنامج ترفيهي جديد خلال شهر رمضان بعنوان "خلي بالك من فيفي"، وكانت قد انتهت من تصويره من فترة طويلة وكان من المقرر عرضه خلال الفترة الماضية على شاشة MBC 5 ولكن تأجل عرضه ليذاع على نفس القناة ولكن طوال الشهر الكريم.

والبرنامج ينتمي لنوعية برامج المقالب ويشاركها في تقديمه زينب عبيد، ويستضيف عدد من نجوم الفن في مصر، والوطن العربي ومنهم سمية الخشاب، أحمد زاهر، عصام الحضري وعائشة بن أحمد، وإيهاب توفيق وأحمد بدير وغيرهم.

"محدش فاهم حاجة"

أما الفنان محمد ثروت فيشارك خلال شهر رمضان المقبل لأول مرة ببرنامج مقالب جديد بعنوان "محدش فاهم حاجة" ولكن هذه المرة سيتم المقلب على الجمهور بدلًا من الفنانين، مثلما كان يحدث ببرنامج "الكاميرا الخفية" الذي قدمه الفنان إبراهيم نصر في الماضي، ويعرض برنامج "محدش فاهم حاجة" على شاشة MBC.

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