احتفال بوراك أوزجيفيت وفهرية إيفجن بيوم ميلاد طفلهما الأول

ذكر تقرير لموقع Milliyet التركي أن النجمين بوراك اوزجيفيت وزوجته فهرية إيفجن احتفلا بعيد الميلاد الأول لطفلهما كاران بطريقة غير مسبوقة فرضها الحجر المنزلي الذي يتبعانه على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقل عن تقرير آخر نشره موقع Posta أن فهرية وجهت مسبقاً الدعوات إلى أشخاص مقربين وإلى أفراد من أسرتها وأسرة زوجها. وأضاف أن عدد المدعوين انخفض بعد انتشار الفيروس وفرض الحجر المنزلي في تركيا.

وأشار إلى أن الزوجين قاما بقطع قالب الحلوى من خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما سمح لأولئك المدعوين بمتابعة الحدث بشكل افتراضي.

ويذكر أن فهرية نشرت على حسابها على "إنستغرام" صورة لها برفقة طفلها وأضافت إليها التلعيق: "كاراني، ضحكتك هي الأجمل في العالم ورائحتك هي الأفضل التي شممتها يوماً. حين تبتسم تزهر الورود في داخلي... عيد ميلاد سعيد بني".

ويشار إلى أن النجمة التركية لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت عبر خاصية "ستوري" على حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تخوض تحدياً مع المؤلف التركي سنان كانان.

Advertisements

وأرفقت الفيديو بالتعليق: "3 أيام وأنا أحاول القيام بهذه الحركة بطريقة صحيحة بعد أن تحداني سنان كانان". إلا أن التعليقات ركزت على الساعة التي وضعتها حول معصمها والتي بدا أنها ثمينة جداً حيث قدر موقع Milliyet ثمنها بـ25 ألف دولار.

قد يهمك أيضا:

فهرية أفجان تكشف حقيقة خلافها مع زوجها

" زوج فهرية أفجان يعلق على زيادة وزنها " جميلة في كل الحالات