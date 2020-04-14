- رانيا يوسف تستعيد طفولتها بهذه اللعبة وسرعتها تلفت الأنظار

أحدثت الفنانة المصرية رانيا يوسف ضجة كبيرة بسبب فيديو نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيه وهي تستعيد إحدى ألعاب الطفولة في حديقة منزلها.

وبدت وهي تمارس لعبة الهيلا هوب ولاحظ الكثير من المتابعين إلى أنها تفعل هذا بسرعة وبمهارة بالغة ولياقة عالية.

ولهذا حقق الفيديو قبل مضي الساعة الأولى بعد نشره أكثر من 27 ألف إعجاب. وعلقت عليه رانيا: "صباح الخير والنشاط . تعالوا نرجع لأيام الطفولة من أحلى الحاجات اللي كانت موجودة فيها هي هولا هوب. رياضة سهلة وبسيطة بتساعدنا علي الحفاظ علي رشاقتنا. مين لسه بيلعبها؟".

وتلقت عدداً كبيراً من الإجابات حيث تذكر الكثيرون زمن طفولتهم في تعليقات طريفة كما أعربوا عن إعجابهم برشاقتها.

ويشار إلى أن الفنانة أطلقت في وقت سابق "تحدي القراءة" لتشجيع المتابعين على المطالعة في ظل الحجر المنزلي الذي يفرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ونشرت على حسابها على "إنستغرام فيديو أوضحت فيه أنها لم تقرأ منذ مدة طويلة وأنها قررت استغلال فترة وجودها في المنزل لفعل ذلك.

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