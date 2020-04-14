طليقة محمد شومان تكشف أسراراً جديدة عنه وعن ابنهما

استضاف الإعلامي أحمد موسى من خلال مكالمة هاتفية، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية «صدى البلد»، شيرين هلال طليقة الممثل الهارب محمد شومان، والتي قالت إنها سوف تقيم دعوى للتبرؤ من طليقها؛ موضحة أن جميع أسرته يرفضون تصرفاته المتشددة.

وأضافت: "يا شومان هنشوف فيك أيام يا فاشل يا شومان، بكرة تركيا تطردك ومتلقيش بلد تقبلك"؛ موضحة أنها انفصلت عنه بعد سنة ونصف زواج، لأنه سلفي متشدد وكان يريد أن يذهب إلى الجهاد في أفغانستان.

وتابعت: "ابني ليس له علاقة بالإرهابي الهارب شومان، وهو في يد أمينة وسوف يعود إلى بيته عقب التأكد أنه لا علاقة له بوالده»؛ مشيرة إلى أنها كانت معه في نفس الكلية وتعرفا وتم الزواج الفاشل بينهما.

وأكدت: "انفصلت عنه منذ 30 سنة، وسبق أن حذرني والدي منه وأدفع الثمن غالياً الآن بعد كل هذا العمر"، مضيفة: "البدل الشيك اللي بيلبسها دي من خير مصر، بكرا تركيا ترميه ومش هيلاقي بلد تستقبله".

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وتابعت طليقة شومان: "ابني يكره أباه ومرضاش يكلمه وهو عيان، وأنا تعبت جداً من أجل تربية ابني بعيداً عن افكاره المتطرفة، ومحمد شومان يبيع كل شيء من أجل الفلوس".

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