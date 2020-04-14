حقيقة تعاون عمرو دياب وتامر حسني للمرة الأولى

يترقب عدد كبير من محبي الموسيقى والغناء إصدار أوبريت غنائي جديد بعنوان " أنت أقوى " والذي يتحدث عن الأزمة التي يواجهها العالم بعد تفشي فيروس كورونا ، والأوبريت من تأليف مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وإخراج طارق العريان، ويشارك فيه نخبة من النجوم منهم تامر حسني وسميرة سعيد ووائل جسار ومحمد منير وكارول سماحة.

وترددت شائعات كثيرة تزعم مشاركة عمرو دياب في الأوبريت، ليكون هذا أول تعاىون فني بينه وبين تامر حسني، لكن عمرو مصطفى كان حريصاً على كشف حقيقة هذا الأمر وكتب من خلال حسابه على "فيسبوك: " توضيح فقط، لا يشارك الفنان عمرو دياب في أي عمل لي سيطرح قريبا رجاء الدقة في تناول الأخبار، شكراً."

يذكر أن تامر حسني حذر جمهوره مؤحراً من منتحل شخصيته، وكتب من خلال حساباته على السوشيال ميديا :"يا جماعة معلش هو مش وقته بس في شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي".

وأضاف: "معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا".

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وتابع: "التوضيح.. أنا مبتكلمش على أي برامج ولا ابليكيشن، ولا اي حاجة خاصة، غير البوست اللي بنزله على صفحتي أو حسابي الخاص.. وحالا الشخص الكداب ده، بيحصل معاه إجراء قانوني مكنش نفسي اعمل كدا.. بس دا انتحال شخصية".

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