وجودك جنبي بيقويني.. سميرة سعيد ترقص مع ابنها شادي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، مقطع فيديو من كواليس أوبريت "أنت أقوى"، ظهرت خلاله برفقة ابنها "شادي".

وظهرت سميرة في الفيديو وهي ترقص برفقة ابنها، وعلقت عليه قائلة: "دايما وجودك جنبي بيديني القوة، لحظات من السعادة والفرح مع الحب، من كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى".

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أوبريت "أنت أقوى"، مقرر طرحه الأسبوع الجاري بطريقة الفيديو كليب، من تأليف السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج طارق العريان.

وحسبما قال "العدل"، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن الأوبريت يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد ووائل جسار.

وأضاف، أن محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة يسجلون اليوم الكوبليهات الخاصة بهم، على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية، وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، وكذلك وائل جسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.