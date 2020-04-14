في موسيقى مسلسلات رمضان.. عادل حقي وتامر كراون "الأكثر أعمالا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تشهد مسلسلات رمضان هذا العام ، وبالتحديد على مستوى الموسيقى التصويرية، الظهور الأول لنخبة من المؤلفين الموسيقيين إلى جانب قيام آخرين، ومنهم عادل حقي وتامر كراون بتقديم موسيقاهم بأكثر من مسلسل.

ويتولى المؤلف والموزع الموسيقي عادل حقي، وضع الموسيقى التصويرية لـ 3 مسلسلات هي "البرنس" بطولة محمد رمضان، "خيانة عهد" من بطولة الفنانة يسرا، وكذلك "عمر و دياب" الذي يجمع بين على ربيع ومصطفى خاطر.

ويقدم الموسيقار تامر كراون الموسيقى التصويرية لمسلسلات "الاختيار" بطولة الفنان أمير كرارة، وكذلك "100 وش" الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، وأيضا مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام.

ووضع الموسيقار عمرو إسماعيل الموسيقى لمسلسلات "رجالة البيت"، بطولة أكرم حسني، وأحمد فهمي، و"فرصة ثانية" ثاني الأعمال التي تقوم ببطولتها ياسمين صبري.

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"مسلسل واحد يكفي"

وتحت شعار "مسلسل واحد يكفي"، يقدم الموسيقار محمود طلعت، موسيقاه في مسلسل "2 في الصندوق"، ويتولى المؤلف الموسيقي محمد مدت وضع موسيقى مسلسل "نحب تاني ليه" .

وأنضم الموسيقار خالد الكمار إلى السباق الدرامي الرمضاني، إذ يقوم بتأليف موسيقى مسلسل "وليه لأ".

للمرة الأولى

وفي أول ظهور لهما بالمجال الدرامي وضع الموسيقار هشام خرما موسيقى أول مسلسل خيال علمي مصري "النهاية" الذي يقوم ببطولته الفنان يوسف الشريف، بينما يقدم المؤلف الموسيقي شادي مؤنس موسيقاه في مسلسل "الفتوة"، للفنان ياسر جلال.