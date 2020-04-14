فيديو.. أول ظهور لابنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
ظهرت "زينب"، ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية إيمان الشريعان، وتحدثت الفتاة عن علاقتها بوالدها.
وقالت "زينب"، خلال لقاء ببرنامج "ليالي الكويت"، أن والدها يتمتع بالتواضع بالرغم من مكانته الفنية، كما أكدت إنها تستفيد بخبراته.
يشارك يوسف شعبان في مسلسل "سيف الله"، الذي تأجل عرضه، المسلسل من بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وعبدالرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد، وآخرين، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن كتاب عبقرية خالد للكاتب عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي.
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