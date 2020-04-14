بالكمامات.. هكذا ظهر محمد منير وتامر حسني في كواليس أوبريت "أنت أقوى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان محمد منير رفقة الفنان تامر حسني، في كواليس أوبريت "أنت أقوى"، المقرر طرحه هذا الأسبوع.

وظهر الثنائي، في الكواليس وهما يرتديان "كمامات"، تزامنًا مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرورنا المستجد (كوفيد 19).

أوبريت "أنت أقوى" تأليف السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، ومن إخراج طارق العريان.

وحسبما قال "العدل"، في تصريحات لـ"الخليج 365" الأوبريت يشارك فيه محمد منير وكارول سماحة وتامر حسني وصابر الرباعي وسميرة سعيد ووائل جسار.

وأضاف، أن محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة يسجلون اليوم الكوبليهات الخاصة بهم، على أن يتم التصوير تزامنًا مع تسجيل الأغنية، وسوف يسجل صابر الرباعى الأغنية في تونس ويتم تصوير مشاهده هناك أيضًا، وكذلك وائل جسار الذى سيقوم بتصوير مشاهده وتسجيلها ببيروت، أما الديفا سميرة سعيد تقوم الآن بتسجيلها وتصويرها بالجونة.