محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
كشف الفنان حميد الشاعري، عن إقامته حفل غنائي "أونلاين"، عبر قناة إحدى شركات المحمول على "يوتيوب".
وشارك "الشاعري"، جمهوره مقطع فيديو أعلن خلاله عن الحفل، مؤكدًا إنه سيكون الخميس المقبل الموافق 16 إبريل، في تمام الـ 9 ونصف مساءً.
حميد الشاعري أحد أهم نجوم الثمانينات والتسيعنات، وطرح حميد 1983 أول ألبوماته"عيونها"، وكان من إنتاج شركة "سونار"، وقدم بعده بعام ثاني ألبوماته "رحيل" وحقق نجاحًا كبيرًا، وتوالت بعدها ألبوماته التي وصل عددها إلى 17 ألبومًا غنائيًا، ومنها"أكيد"، و"جنة"، و"شارة"، و"حكاية"، و"كواحل"، و"هدوء مؤقت"، و"قشر البندق"، و"عيني"، و"غزالي"، وفي عام 2006 قدم ألبومه الأخير "روح السمارة".
كانت هذه تفاصيل خبر "أونلاين".. تعرف على موعد حفل حميد الشاعري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.