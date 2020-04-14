"أونلاين".. تعرف على موعد حفل حميد الشاعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان حميد الشاعري، عن إقامته حفل غنائي "أونلاين"، عبر قناة إحدى شركات المحمول على "يوتيوب".

وشارك "الشاعري"، جمهوره مقطع فيديو أعلن خلاله عن الحفل، مؤكدًا إنه سيكون الخميس المقبل الموافق 16 إبريل، في تمام الـ 9 ونصف مساءً.

حميد الشاعري أحد أهم نجوم الثمانينات والتسيعنات، وطرح حميد 1983 أول ألبوماته"عيونها"، وكان من إنتاج شركة "سونار"، وقدم بعده بعام ثاني ألبوماته "رحيل" وحقق نجاحًا كبيرًا، وتوالت بعدها ألبوماته التي وصل عددها إلى 17 ألبومًا غنائيًا، ومنها"أكيد"، و"جنة"، و"شارة"، و"حكاية"، و"كواحل"، و"هدوء مؤقت"، و"قشر البندق"، و"عيني"، و"غزالي"، وفي عام 2006 قدم ألبومه الأخير "روح السمارة".