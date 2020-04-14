زوجة يوسف الشريف تنشر صورا تجعمها في كواليس "النهاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الكاتبة إنجي علاء، متابعيها عبر "إنستجرام"، صور لها برفقة زوجها يوسف الشريف، من كواليس مسلسل "النهاية".

وعلقت "إنجي"، على الصور قائلة: "من كواليس مسلسل النهاية.. تصميم أزياء ستايلنج إنجي علاء".

مسلسل "النهاية"، طُرح البرومو الرسمي له، أمس الأثنين، وتصدر "تريند تويتر"، وسيعرض على شبكة تليفزيون "ON".

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وظهر "الشريف" في بعض لقطات البرومو، كـ "روبوت" مستنسخ، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول التطور التكنولوجي، ويواجه يوسف الشريف المزيد من الضغوطات والمواقف الصعبة حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

وقال ياسر سامي، مخرج المسلسل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البرومو الذي نال إعجاب الجمهور ليس سوى 4%، من الذي يحتويه المسلسل، موضحًا: "بنوعد الناس بعمل مشرف وحاجة برا الصندوق، والبرومو ليس سوى بداية لعمل متكامل".

وعن تفاصيل المسلسل، قال "سامي"، إن فكرته تتحدث عن البشرية، "البشرية اللي هتقابل ظروف صعبة، في أي وقت من الأوقات، وفكرة الصراع والطاغية، وإن ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب وبيثبت إن مفيش حاجة اسمها طاغية وبيثبت للعالم والخلق أجميعن إن ممكن شخص طموح ضعيف يقدر يغير حاجة، والمسلسل بتقوم أحداثه في المستقبل وبشكل افتراضي"

ويشارك إلى جانب يوسف الشريف عمرو عبد الجليل وناهد السباعي ومحمود الليثي وأحمد وفيق وسهر الصايغ وغيرهم ومن إخراج ياسر سامي.