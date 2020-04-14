فيديو.. محمد رمضان يستعرض مهاراته في كرة القدم برفقة "كلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استعرض الفنان محمد رمضان، مهاراته الكروية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال نشره مقطع فيديو له وهو يلعب كرة القدم برفقة "كلبه".

وأظهر الفيديو مراحل عمرية مختلفة لرمضان وهو يلعب كرة القدم مع عدد من أصدقائه في أماكن مختلفة، وعُرض الفيديو على أغنية أقوى كارت في مصر.

وانتهى محمد رمضان، أمس الأثنين، من تصوير مسلسله "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، بطولة أحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎