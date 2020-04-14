فيديو.. رانيا يوسف تمارس رياضة الـ"هولاهوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، لجمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تمارس رياضة الـ"هولاهوب".

وعلقت على الفيديو قائلة: "صباح الخير و النشاط.. تعالوا نرجع لأيام الطفولة من أحلى الحاجات اللي كانت موجودة فيها هي هولا هوب.. رياضه سهلة وبسيطة بتساعدنا على الحفاظ على رشاقتنا.. مين لسه بيلعبها.. يالا نص ساعة هولا هوب"

آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "مملكة أبليس"، مع غادة عادل وسلوى خطاب وإيمان العاصي، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.