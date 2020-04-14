تراند اليوم : صور مستفزة.. "محمد رمضان" يضرب بحظر كورونا عرض الحائط



أثار احتفال الممثل المصري، محمد رمضان بنهاية مسلسله "البرنس" الذي يعرض في رمضان القادم، انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم الالتزام بالتحذيرات الصحية بضرورة التباعد الاجتماعي، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فيديو يظهر فريق العمل بانتهاء التصوير، وعلق عليه بقوله: "الحمد لله رب العالمين، انتهينا أمس من تصوير مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامى، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقى، إنتاج تامر مرسى، ثقة فى الله نجاح".



وظهر رمضان في الفيديو وهو يقف ومعه فريق عمل المسلسل، والذين يقدر عددهم بالعشرات ما بين فنانين وفنيين ومساعدين وعمال. وهو ما أثار انتقادات لمخالفته للتعليمات الصحية، فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

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يذكر أن مصر تفرض قيودًا على التجمعات وتقيد الحركة، في ظل الحظر الذي يتم تطبيقه من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحًا. مع ذلك سمحت باستكمال تصوير الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال شهر رمضان.



