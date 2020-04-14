للعام الثاني على التوالي، تُطل النجمه دينا الشربيني من خلال قناة "MBC مصر" في رمضان، فبعد أن حقق مُسلسلها في رمضان الماضي "زي الشمس" نجاحا لافتاً، تظهر في رمضان المُقبل بصورة مُغايرة من خلال مُسلسل "لعبة النسيان" الذي يُعرض حصرياً على قناة "MBC مصر". مُسلسل "لعبة النسيان" الذي يُعرض حصرياً على قناة "MBC مصر". مُسلسل "لعبة النسيان" تدور أحداثه حول "رقية" التي تتعرض لفقدان مؤقت للذاكرة عقب إنجابها طفلها "يحيي" Advertisements ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة. ولا تعرف ما حدث لها ولطفلها لعدة سنوات يحدث فيها الكثير والكثير المفاجآت الغير متوقعة. يُشارك في بطولة "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني نُخبة من النجوم منهم أحمد داوود، ومحمود قابيل، ورجاء الجداوي، وإنجي المُقدم، وآخرين.. والمُسلسل تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني تنتظر عرض لعبة النسيان علي MBC مصر في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.