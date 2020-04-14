شاركت المطربة أصالة مقطع فيديو لأغنية "هنغني كمان وكمان" للمطربة اليسا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتبت أصالة عبر حسابها قائلة: "فيها كمّ هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع وكتير حبّيت وأسعدني مشاركة هيفا وهبي". هائلّ من الجمال والفرح مع خصوصيّة صوت إليسّا وجاذبيّة صوتها بشكلّ مُمتع وكتير حبّيت وأسعدني مشاركة هيفا وهبي". واستكملت حديثها قائلة: "أُغنيه مُتكامله وكمان دوا للرّوح الّلي حزنت بأيّام صعبه شكراً إليسّا الصادقه دائماً، بالّلي بتقوليه والّلي بتغنّيه". Advertisements جدير بالذكر أنه طرحت المطربة اللبنانية إليسا، آخر أغانيها "هنغنى كمان وكمان"، التي سجلتها خلال الحجر المنزلي، بسبب انتشار فيروس "كورونا". https://www.instagram.com/p/B-8fO0PnSZq/?fbclid=IwAR2W0M0ms4roiuu4HP7qFvPZc6uPSR5lgcwSSOR_2T8Go6pXYdzJ_CMYzn8https://www.instagram.com/p/B-8fO0PnSZq/?fbclid=IwAR2W0M0ms4roiuu4HP7qFvPZc6uPSR5lgcwSSOR_2T8Go6pXYdzJ_CMYzn8

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة عن أغنية إليسا الجديدة: مُتكاملة ودوا للرّوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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