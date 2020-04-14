سميرة سعيد تشارك في أوبريت "أنت أقوى"

أعلنت الفنانة سميرة سعيد مشاركتها الغنائية فى أوبريت "أنت أقوى"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يشارك في الأوبريت مجموعة كبيرة من فناني العرب "تامر حسني، محمد منير، صابر الرباعي، وائل جسار،

كارول سماحة"، والمتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، ويأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.

"أنت أقوى" تأليف مدحت العدل، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: نادر حمدي، إخراج: طارق العريان.

يذكر أن سميرة طرحت أخيراً كليب أغنية "واقع مجنون" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة، كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع: محمد عرّام، والكليب إخراج: نضال هاني.

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