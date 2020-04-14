أعلنت الفنانة سميرة سعيد مشاركتها الغنائية فى أوبريت "أنت أقوى"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يشارك في الأوبريت مجموعة كبيرة من فناني العرب "تامر حسني، محمد منير، صابر الرباعي، وائل جسار،كارول سماحة"، والمتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة، ويأتي "أنت أقوى" حاملاً رسالة إيجابية في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها العالم بسبب وباء كورونا المستجد.
"أنت أقوى" تأليف مدحت العدل، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: نادر حمدي، إخراج: طارق العريان.
يذكر أن سميرة طرحت أخيراً كليب أغنية "واقع مجنون" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجلت أكثر من مليون مشاهدة، كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع: محمد عرّام، والكليب إخراج: نضال هاني.
كانت هذه تفاصيل خبر سميرة سعيد تشارك في أوبريت "أنت أقوى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.