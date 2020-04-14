في أقل من 24 ساعة.. برومو النهاية ليوسف الشريف يتصدر المركز الأول على "يوتيوب"

حصل البرومو الدعائي لمسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف على المركز الاول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصل على أكثر من 600ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه.
وبمجرد طرح البرومو مساء أمس، تصدر إسم المسلسل والشريف منصات البحث المختلفة، وسيطر على أحاديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، معبّرين عن انبهارهم بفكرةالمسلسل الذي يصنف كـ "خيال علمي"، وطريقة التصوير بتقنية الـ 3D، وجرأة اختيار الشريف اختيار هذا النوع من الأعمال وخاصة في الدراما.
تعرض المسلسل لعدة تأجيلات، حيث كان من المفترض أن يعرض في السباق الرمضاني الماضي، لكنه لم يكن مكتمل بالشكل المناسب لعرضه، ليدخل في هذا
يدخل "النهاية" في إطار الخيال العلمي حيث تتقدم أحداثه تطور الأحداث لعدة أعوام قادمة ، فـ يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 100 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.
مسلسل "النهاية" من بطولة:"عمرو عبد الجليل، سارة عادل، ياسمين علي، شريف البردويلي، محمد لطفي، أحمد صبري غباشي"، ومن تأليف:عمرو سمير عاطف، إخراج: ياسر سامي.
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