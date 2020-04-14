بالصور.. نجوم أوبريت أنت أقوى بالكمامة للحد من إنتشار فيروس كورونا

يستعد فريق عمل أوبريت "أنت أقوى" لطرحه قريبًا، وذلك ذلك في إطار توعية المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد. وظهر خلال تسجيل الأوبريت المطرب تامر حسني يساعد الكينج محمد منير في وضع الكمامة، وذلك ضمن إتخاذ فريق العمل الإجراءات الإحترازية اللازمة التي حثت عليها منظمة الصحة العالمية لمواجهة إتخاذ فريق العمل الإجراءات الإحترازية اللازمة التي حثت عليها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Advertisements الأوبريت كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وتسجيل عبد الرحمن الشوقى وهيثم راضى. عبد الرحمن الشوقى وهيثم راضى. يضم الأوبريت من نجوم الغناء كل من محمد منير، تامر حسني، سميرة سعيد، صابر الرباعي، كارول سماحة ووائل جسار، وكل منهم تبرع بأجره كامل بالإضافة لربح الأوبريت بعد طرحه من كل وسائل الإتصالات والرعاة الراسميين إلى أسر ضحايا وباء كورونا المستجد.

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