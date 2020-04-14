ميرنا وليد - بيروت - انتقد المخرج المصري ​عمرو سلامة​ فتوى ​دار الإفتاء​ بأن من يكن غير مصابا ب​فيروس كورونا​ وجب عليه الصيام بل هو أولى، وان الصوم يقوّي المناعة.

وكتب عمرو على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مش هفتي في الدين، ومش هفتي في الطب، لكن مفيش أي مصدر طبي محترم في العالم بيقول إن عدم شرب المياه لأكثر من من 15 ساعة بيزود المناعة أو حتى مش بيؤذيها، زي ما دار الإفتاء (فتت)".

الا انه عاد وحذف منشوره الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين المتابعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو سلامة ينتقد دار الإفتاء وبعدها يثير الجدل بتصرفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.