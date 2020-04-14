ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة، طلب متابع من الممثل المصري ​خالد النبوي​ تحقيق أمنيته في اللقاء به والتقاط صورة تذكارية معه.

اذ كتب له على صفحته الخاصة: "اتمنى أشوفك وأتصور معاك.. اتمنى تحقق لي امنيتي، طومان باي خالد النبوي أنت مبدع مشهد عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى..أنا حسيت إني عايش معاك أيام المماليك و بقاوم العثمانيين معاك .. حقيقي مصر غالية بأهلها ممالك النار خالد النبوى".

بدوره ردّ خالد النبوي عليه قائلا على حسابه الخاص: " يسعدني أتصور معاك..أرسل تليفونك وهتواصل معاك يا مصطفى".

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما طلبه متابع من خالد النبوي..وكيف ردّ الأخير؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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