حمادة هلال يشوّق الجمهور لـ "متونسين ببعض"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شوّق الفنان المصري ​حمادة هلال​ الجمهور لأغنيته المصورة الجديدة التي تحمل عنوان "​متونسين ببعض​"، والتي سيطرحها يوم غد على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

ونشر حمادة مقطع من الكليب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه قائلا: "كليب متونسين ببعض، حمادة هلال، بشكر قناة mbc مصر وإدارتها على الإنتاج الرائع، وانتظروا الكليب غدا على قناتي الرسمية على اليوتيوب، خليك في البيت".

الجدير ذكره ان حمادة هلال اطلق مؤخرا فيديو كليب بعنوان "أووه لا لا".

وتم تصوير الكليب على طريقة الأنيميشن، ويتحول في العمل حمادة هلال إلى شخصية كرتونية وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها حمادة بهذه الخطوة.

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