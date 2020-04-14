سميرة سعيد تنتهي من تصوير "أنت أقوى"

ميرنا وليد - بيروت - صوّرت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ الجزء الخاص بها في أوبريت "​أنت أقوى​" في مدينة الجونة المصرية، ويضم الأوبريت كل من الفنانين المصريين ​محمد منير​ و​تامر حسني​، الفنان التونسي ​صابر الرباعي​، الفنانين اللبنانيين ​وائل جسار​، و​كارول سماحة​، ومن المقرر طرحه خلال الأسبوع المقبل.

الأوبريت من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلماته: "كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدي فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللي بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلي للمحبة والإله.. غني للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".

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