زينة قلقة وتبتعد عن والدتها وأولادها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حالة من القلق تسيطر على الممثلة المصرية زينة بسبب تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "​جمع سالم​" في ظل أزمة ​فيروس كورونا​.

وصرّحت زينة أنها لا ترغب بالاقتراب من أبنائها بعد العودة من التصوير، نتيجة خوفها على صحتهما.

واضافت زينة انها تتبع جميع التدابير الصحية لحماية نفسها وابنائها، اذ تضع القناع والمعقمات وتحرص على الابتعاد عن والدتها ايضا نظرا لمعاناتها من أمراض خطيرة.

وأتى حديث زينة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" مع الاعلامية المصرية لميس الحديدي.

الجدير ذكره ان "جمع سالم" من تأليف محمد ناير واخراج ايمان الحداد.

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