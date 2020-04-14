هاديسا مُحرجة بسبب حبيبها

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة التركية ​هاديسا​ على اشاعة وجود علاقة حب بين شخصين في برنامج "الناجون"، فقام أحدهم بإحراجها والتحدث عن اشاعة علاقتها العاطفية بالممثل التركي ​كاهان يلديريم​ التي ضجّت بها الصحافة التركية، الا انها لم تؤكد هذه العلاقة.

الجدير ذكره انه تبين مؤخرا قضاء هاديسا الحجر المنزلي في بيت حبيبها كاهان يلديريم، الأمر الذي اثار جدلا بين الجمهور.

وكان قد سأل احد الصحفيين الأتراك هاديسا مؤخرا عن علاقتها بالممثل كاهان يلدريم، لترد قائلة: "انا متى تحدثت عن حياتي الخاصة ؟".

ومن ثم سُئلت: "لم نستطع التقاطك مع كاهان للآن.. هل تنتظران ان تستقر علاقتكما لتعلنان عنها؟"، فردّت قائلة: احيانا تسألون بعض الأسئلة عن قصد فقط من أجل إضحاكنا أليس كذلك؟ شكرا لكم".

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