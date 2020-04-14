ماغي بو غصن: "في بيوت زاد فيها العنف والقساوة"

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الى ان ​الحجر المنزلي​ زاد الناس الطيبة حبا وخوفا على بعضهم، بينما زاد الظالمين عنفا وقساوة.

وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بزمن كورونا والحجر المنزلي في بيوت زاد فيها الحب والعاطفة ...الحنية والخوف على بعض. بس في بيوت زاد فيها العنف والقساوة. الحنون زاد عاطفة...والظالم زاد ظلمه...كورونا ما بيغير كتار..كورونا مساحة جديدة للتعبير عن الفكر الواعي والمشاعر الحقيقية. صباحكم حب وامل".

ولاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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