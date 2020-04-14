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كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:53 مساءً - نشر الملحن ” مصطفى جاد ” زوج الفنانة ” كارمن سليمان ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” كشف من خلاله تعرض زوجته لحادث كاد أن يودي بقطع إصبعها .
وأشار مصطفى جاد في حديثه إلى أن النفوس المريضة والحاسدين هم السبب من وراء ما حدث .
حيث أرفق بالمنشور صورا لتعليقات سلبية من بعض المتابعين على صورة رومانسية تجمعه بكارمن سليمان .. وأشار إلى أن الحادث تم بعد نشر هذه الصورة .
فكتب قائلا : ” قسما بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي و لا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية ” .
وتابع : ” بس بجد فيه بشر مريضة و مليانة غل و حقد و قرف و الحسد بقى عيني عينك و بجد أنا قرفت و تعبت و أعصابي مبقتش مستحملة إني اسكت على الناس دي و اللي هيقع تحت إيدي منهم همسح بكرامة أهله الأرض عشان أنا عندي لسان و بعرف أرد و بعرف آخد حقي قوي ” .
وأضاف مصطفى جاد : ” الحسد وقعه وحش قوي جسديا و نفسيا و أنا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شوية .. كارمن النهاردة كان صباعها هيتقطع حرفيا لولا ستر ربنا و كرمه و احتراما لرغبتها مش هنزل الصور و عشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده و اللي حصل حصل تزامنا مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي .. لنا الله و ربنا يصفي قلوبنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر زوج كارمن سليمان يكشف عن تعرضها لحادث ويعلق : ” الحسد بقى عيني عينك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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