إيناس الدغيدي بديلا لبسمة وهبة في تقديم برنامج ” شيخ الحارة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 03:53 مساءً - يعود برنامج ” شيخ الحارة ” في موسم جديد خلال شهر رمضان المقبل بمفاجأة أعلن عنها مسئولين في قناة القاهرة والناس .

حيث تقرر تولي المخرجة المصرية ” إيناس الدغيدي ” مهمة تقديم البرنامج بديلا عن الإعلامية ” بسمة وهبة ” .

وأكدت مصادر من داخل البرنامج أن إيناس الدغيدي أجرت العديد من البروفات لتقديم البرنامج .. وأن حلقاته ستكون أكثر جرأة وستعتمد على إستضافة نجوم في مجالات الفن والإعلام والسياسة والرياضة على مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان .

ومن بين هؤلاء الفنانين كلا من إلهام شاهين ومنة شلبي وحلا شيحة .