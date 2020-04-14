طليقة محمد شومان تكشف المستور من حياة الفنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت شيرين هلال طليقة الفنان المصري الهارب محمد شومان، أن طليقها كان لديه ميول تكفيرية من سنوات طويلة، وأراد أن يجاهد في أفغانستان في السابق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، و المذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “اتطلقت منه من 30 سنة، وربيت ابني بفلوس حلال، وشومان ملوش حق يطلع يتشرط على القيادة في مصر، لأنه كومبارس فاشل، والبدل الشيك اللي لابسها من خير مصر، بيستخدم اسم مصر وبيحاول يدنسه”.

وتابعت: “شومان إنسان ضعيف في الماديات، لا يتكسب، كان اتكالي يتكل على أهله، أنا ربيت ابني وأم البنات ربت البنات، وهو كان بيكفرنا، كان شايف إني كافرة عشان مدخلة ابني مدرسة فرنسية”.

واستطردت: “لما تجوزته أبويا بكى يوم جوازي وقال هتعرفي بعد 30 سنة، وفعلا دفعت الثمن بعد 30 سنة، شومان مش بيترجى السلطة ولا حاجة، قال أنا قاعد في البيت فطلع حاجة بدل الناس ما تنساني”.

وكشفت شيرين أنها تنازلت عن كل شيء لتحصل على الطلاق، كما أنه لم يدفع نفقة لابنه رغم حصولها على حكم قضائي.

Advertisements

واختمت كلامها: “أنا بقوله أنت كومبارس فاشل، وان شاء الله هنشوف فيك أيام لطيفة”.

كما قالت ابنته لجين محمد شومان، إن أشرتها لم يطلبوا من والدها التدخل إطلاقًا للإفراج عن شقيقها، وتعلم أن ذلك إجراء أمني، وسيتم الإفراج عنه بمجرد تأكدهم من أنه ليس له علاقة بشيء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” مع الإعلامي نشأت الديهي، و المذاع عبر فضائية “TEN”، أننا نحتاج لدعم الدولة في التخلص من اسمه، لأنه أكثر شبح ننواجهه وعايزين نتخلص منه، في ناس بتتأذي بسببه، مشيرة إلى أن والدها كان متزوجا من سيدتين ولديها أخت شقيقة وأخ من والدها فقط، لكن علاقتهم بشقيقها جيدة جدًا.

وأضافت: “قربت أنسى اسمه وشكله وصوته، وقطعنا صلتنا به تمامًا منذ 5 سنوات، وكل اللي يعرفنا يعرف إننا مستقلين عنه تمامًا”.

وتابعت باكية: “حديثي عن والدي بهذه الصورة ليس سهلا، وهذا الموضوع ليس موضع نقد ونقاش، فالموضوع ليس له علاقة بالسياسة وإنما له علاقة بهدم أسرة، وليست نادمة على تبرأي منه وطلبي حذف اسمه من البطاقة”، معقبة: “مش باقي ليا منه غير اسمه وهو سبب مشاكلي وتعبي”.