كارمن سليمان تتعرض لإصابة خطيرة.. وزوجها: الحسد السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الملحن مصطفى جاد عن تعرض زوجته الفنانة المصرية كارمن سليمان لإصابة خطيرة، كادت أن تتسبب في قطع إصبعها.

زوج كارمن أرجع سبب الحادث إلى الحسد، وذلك بعد نشره مؤخرا صورة رومانسية تجمعه بزوجته وهو يحتضنها، حيث كتب: “قسماً بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي ولا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية.. بس بجد فيه بشر مريضة و مليانه غل و حقد و قرف و الحسد بقى عيني عينك”.

وأضاف: “بجد انا قرفت و تعبت و أعصابي مبقتش مستحمله اني اسكت على الناس دي و اللي هيقع تحت إيدي منهم همسح بكرامة أهله الأرض عشان انا عندي لسان و بعرف أرد و بعرف آخد حقي قوي .. الحسد وقعه وحش قوي جسدياً و نفسياً و انا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شويه”.

وروى ما حدث، على حسابه الخاص على “الفيس بوك”، بقوله: “كارمن إنهارده كان صباعها هيتقطع حرفياً لولا ستر ربنا وكرمه واحتراماً لرغبتها مش هنزل الصور وعشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده واللي حصل حصل تزامناً مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي لنا الله و ربنا يصفي قلوبنا”.