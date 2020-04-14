منى هلا تثير الجدل بقصة «الحقيقة العارية».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منى هلا، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة للوحة الزيتية الشهيرة «الحقيقة العارية»، وهي عبارة عن امرأة عارية تمامًا ترمز للحقيقة، وتخرج من البئر ممسكة بسوطها، والتي رسمها الفنان الفرنسي جان ليون جيروم عام 1896.

منى هلا، علقت على الصورة قائلة: “وفقًا لأسطورة القرن التاسع عشر، فإن الحقيقة والكذب يلتقيان يومًا ما، الكذب يقول للحقيقة: “إنه يوم رائع اليوم!” الحقيقة تتطلع إلى السماء وتتنهد لأن اليوم كان جميلًا حقًا.. يقضون الكثير من الوقت معًا، ويصلون في النهاية بجانب بئر.. الكذبة تقول للحقيقة: “الماء جميل جدا، لنستحم معا!” الحقيقة، مرة أخرى مشبوهة، تختبر الماء وتكتشف أنه في الواقع لطيف للغاية.. يخلعون ثيابهم ويبدأن في الاستحمام.. فجأة تخرج الكذبة من الماء وتلبس ثياب الحقيقة وتهرب.. الحقيقة الغاضبة تخرج من البئر وتجري في كل مكان للعثور على الكذبة واستعادة ملابسها، العالم برؤية الحقيقة عارية، يحول نظره بعيدًا بازدراء وغضب”.

وأضافت: “تعود الحقيقة الفقيرة إلى البئر وتختفي إلى الأبد مختبئة فيه عارية، منذ ذلك الحين تسافر الكذبة حول العالم، مرتدية زي الحقيقة، وترضي احتياجات المجتمع لأن العالم على أي حال ليس لديه رغبة على الإطلاق في تلبية الحقيقة العارية.

Advertisements

وأثارت الصورة العارية العديد من الانتقادات لمنى هلا، بسبب جرأتها وذلك على الرغم من كونها صورة معروضة وشهيرة.

من ناحية أخرى، روجت الفنانة منى هلا لفيلم “ليل خارجي”، بعد إعلان عرضه على منصة نتفليكس ونشرت أفيش الفيلم على حسابها بـ”إنستجرام” وعلقت: “ليل خارجي متاح من النهاردة على نيتفليكس مشاهدة سعيدة للي لسه مشافوش”.

تبدأ NETFLIX في عرض فيلم ليل خارجي بطولة كريم قاسم على منصتها من اليوم، ويحكي فيلم ليل خارجي عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور “مو” .

”ليل خارجي”، بطولة كريم قاسم ويشاركة البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبدالله السيد.