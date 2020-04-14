لمار بشأن "مليار ريال": لم أحصل على مستحقاتي وضائعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة السعودية الشابة لمار أكثر من علامة استفهام بعد ظهورها عبر حسابها في إنستغرام تشتكي من العمل الدرامي الذي شاركت به مؤخرًا وأصبح جاهزًا للعرض في رمضان 2020، بعد انتشار "البرومو" الخاص به وهو مسلسل "مليار ريال".

وقالت لمار: "هذا برومو المسلسل اللي صورته وتعبت فيه نفسيًا أكثر ما أنا استفدت، هذا المسلسل المنتج ماله علاقة في الإنتاج واللي ماسك الشغل الأخ..... متحكم بكل شيء وشغالين عالكذب وما التزموا معي بالعقد وما استلمت أي شيء منهم من الاتفاقيات اللي بيننا".

واشتكت لمار من أنها لم تستطع التواصل مع أي من أفراد العمل للحصول على مستحقاتها، وأصبحت ضائعة بينهم، كما أنها قامت بدور البطولة في المسلسل إلا أنها لم تكن متواجدة في البرومو الإعلاني الذي انتشر منذ أمس الاثنين.

واتهمت لمار القائمين على العمل بعدم الاحترام، مشيرة إلى أن المسلسل قائم على العلاقات الشخصية، كما أنها تنازلت بجزء من أجرها في سبيل أن يخرج العمل على أكمل وجه ممكن، ولكن لم تجد المعاملة الطيبة وفق قولها.

واختتمت لمار حديثها: "سكتنا كثير ومن حقي أتكلم ولا يشرفني اشتغل معاهم أو مع أمثالهم، وحقوقي ماراح أشوفها لا قبل الكلام ولا بعده، أنا انسانة انقهرت على شغلي وكاست العمل ماله ذنب، ولسا للكلام بقية...".

موقع "فوشيا" حاول التواصل مع القائمين على المسلسل، للوقوف أكثر على التفاصيل، إلا أنهم لا يجيبوا على هواتفهم.

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يشار إلى أن المسلسل السعودي "مليار ريال" قد أصبح جاهزًا للعرض في شهر رمضان المبارك، على قناة SBC السعودية، ويتضمن 30 حلقة في إطار كوميدي، حيث يعرض مجموعة من المشاكل الاجتماعية وفي كل حلقة يقدم الحل.

ويشارك في العمل الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عبدالمجيد الرهيدي، نيرمين محسن، لمار، عبدالمحسن الشمري، ميلا الزهراني، وجنات الرهديني، عيد سعد، إسراء عبدالعزيز، شبيب آل خليفة، علي الحميدي، خالد الفراج، وإخراج أسد فولادكار، وتأليف محمد الكندري. إنتاج شركة (أفلام إيجل) و (All over production).

وشاركت الفنانة السعودية لمار في الكثير من المسلسلات الخليجية، منها الخادمة – لعبة الشيطان – من الأخر – كلام الناس – أنت طالق – بنق – منا وفينا.

تعرضت لشائعة بأنها ابنة الفنان الكبير نور الشريف بسبب التشابه الكبير بينها وبين الفنان، إلا أنها ظهرت ونفت تلك الشائعة، مؤكدة بأنه لا يعدو كونه تشابها كبيرا.