إليسا تقصف جبهة مخرج لبناني حاول الإيقاع بينها وبين نانسي عجرم

أثارت تغريدة للمخرج اللبناني وليد ناصيف ضجة كبيرة، مشيراً إلى أن النجمة نانسي عجرم كانت السباقة إلى تنفيذ فكرة مشاركة بعض من معجبيها في فيديو كليب عفوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي ازعج النجمة إليسا بعد طرح أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" بطريقة مشابهة.

وكتب ناصيف عبر "تويتر": "نانسي عجرم أول فنانة دخلت عبر الإنترنت مع معجبيها عام 2013"، لترد عليه إليسا بأسلوبها الحاسم وبطريقة ذكية وكتبت: "خليك محضر خير يا وليد بوجود كل شي في شر حوالينا، ما حدا عم يدعي شي، فكرة موجودة بالأصل وبالحجر طبقناها، انت صديق ونانسي صديقتي فازراع حب تتحصد حب".

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع التغريدتين وأثنى الجميع على ردّ إليسا الذكي، مؤكدين أنها لم تدعِ أنها أول من اعتمدت فكرة الاستعانة بالجمهور لا سيما وأن الكليب يتناسب مع الاجراءات القاسية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت النجمة اللبنانية فاجأت متابعيها بمشاركة النجمة هيفاء وهبي في فيديو أغنيتها الجديدة إضافة إلى مشاركة العديد من معجبيها وأصدقائها ونشرت حالة من السعادة بين المشاهدين.

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