إبنة يوسف شعبان من زوجته الكويتية تخطف الأنظار بجمالهاالق

تصدرت زينب، إبنة الفنان المصري يوسف شعبان من زوجته الكويتية مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها معه في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "ليالي الكويت"، ولفتت الأنظار بملامحها السمراء وجمالها الطبيعي.

وتحدثت الشابة الحسناء باللهجة الكويتية عن والدها وعلاقتهما، واصفة إياه بالانسان المتواضع جداً. ولفتت إلى أن علاقتهما قوية إذ تستمتع بالحديث معه والاستماع إلى قصصه من النجوم الكبار الذين عمل معهم وخبرته في الحياة.

وأشارت إلى أنها تدرس الإعلام حاليا، لافتة إلى أنها لا تمتلك موهبة التمثيل كما والدها.

بدوره، أكد النجم المصري القدير أنه يترك لأولاده الحرية في إتخاذ قرارراتهم ومستقبلهم سواء في الفن أو غيره، لكنه لا يجبرهم على شيء.

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وأكد أنه محجور في الكويت منذ نحو الشهرين بسبب انتشار كورونا، وأن وزنه زاد بسبب كثرة تناول الطعام والجلوس أمام التلفاز والقراءة وقله الحركة.

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