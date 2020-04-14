شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألق بناته.. زوجة أحمد زاهر تنافس أبناءها فى كوميديا "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تألق الفنان أحمد زاهر، وبناته فى تقديم الفيديوهات الكوميدية والساخرة، عبر منصة "تيك توك"، انضمت إليهم مؤخرا، زوجته هدى زاهر، ليصبح جميع أفراد الأسرة "نجوما"، عبر تطبيق تيك توك.

وقدمت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، مقطع من مسرحية "سك على بناتك"، وتحديدا شخصية "فوزية"، والتى جسدتها الراحلة سناء يونس، حيث تقمصت هدى زاهر شخصية سناء يونس فى المسرحية، وهى تتحدث عن مأساتها مع زوجها.



هدى زاهر وابنتها



زوجة أحمد زاهر

وقبل عدة أيام شارك الفنان أحمد زاهر، جمهوره على تطبيق "تيك توك"، بمقطع جمعه مع ابنته ليلى زاهر، وهما يمثلان مشهدا كوميديا من فيلم "أبو على"، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والفنانة منى زكى، والفنانة انتصار، وأدى أحمد زاهر، وابنته، المشهد الكوميدى الذى ظهر فيه الفنان كريم عبد العزيز، مع الفتاة بدور "سوكا"، بعد ضربها شقيقه الذى قام بدور يوسف.

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ويخوض الفنان أحمد زاهر مسلسل البرنس تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، من بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.