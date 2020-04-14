كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:53 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام موظفو فرع ماكدونالدز بمدينة غوانزو الصينية بوضع ملصق كتب فيه ” يُمنع على ذوي البشرة السوداء دخول المطعم ” .
وجاء السبب من قيامهم بذلك لإعتقادهم بأن السود هم مصدر أو أحد مسببات انتشار فيروس كورونا المستجد في المدينة .
ولاقي مقطع الفيديو انتشارا على نطاق واسع وأثار الكثير من الجدل بين المتابعين الذين عبروا في تعليقاتهم عن غضبهم إزاء هذا الموقف الذي يتسم بالعنصرية .
فقال أحد المتابعين : ” الشرطة الصينية التي لا تسمح للأفارقة بالراحة بعد طردهم من منازلهم ودون مكان يذهبون إليه .. سيدفع الصينيين المتواجدين في دول أفريقية أو بها سود الثمن غالياً ” .
وتابع : ” هذه عنصرية مرفوضة والكل يحاربها .. يضايق أن العنصرية ضد السود ما زالت في العالم ليه أصلا وش الفرق بينكم و بينهم ليه كل مشكلة تصير تنحط في السود ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في موقف عنصري .. مطعم ماكدونالدز يطرد أصحاب البشرة السمراء بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.