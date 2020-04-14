منظمة الصحة العالمية تكشف عن موعد إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:53 مساءً - كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن الشرط الذي في حال حدوثه سوف يتوقف انتشار فيروس كورونا المستجد .

والذي يتمثل في إيجاد لقاح ضد الفيروس وهو الأمر الذي لن يحدث قبل سنة على الأقل .

فقال مدير منظمة الصحة العالمية ” تيدروس أدهانوم جيبريسوس ” خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف : ” وقف انتشار كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحا ” .

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وأشار إلى أن نمط انتشار فيروس كورونا في أوروبا يختلف من بلد لآخر .. وأضاف : ” البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه ” .

وتابع : ” نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009 ” .

ودعى تيدروس أدهانوم جيبريسوس في حديثه إلى رفع الحجر الصحي في العالم ببطء .