فن ومشاهير

منظمة الصحة العالمية تكشف عن موعد إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:53 مساءً - كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن الشرط الذي في حال حدوثه سوف يتوقف انتشار فيروس المستجد .

والذي يتمثل في إيجاد لقاح ضد الفيروس وهو الأمر الذي لن يحدث قبل سنة على الأقل .

فقال مدير منظمة الصحة العالمية ” تيدروس أدهانوم جيبريسوس ” خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف : ” وقف انتشار كوفيد-19 بشكل كامل يتطلب لقاحا ” .

Advertisements

وأشار إلى أن نمط انتشار فيروس كورونا في أوروبا يختلف من بلد لآخر .. وأضاف : ” البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا لهذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه ” .

وتابع : ” نعرف أن كوفيد-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا عام 2009 ” .

ودعى تيدروس أدهانوم جيبريسوس في حديثه إلى رفع الحجر الصحي في العالم ببطء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تكشف عن موعد إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا