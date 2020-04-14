بعد 17 عامًا من الإختفاء شاهد كيف أصبح شكل “فيحاء” بطلة فيلم اللمبي2

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 أبريل 2020 02:53 مساءً - بعد سنوات من الاختفاء عن الأضواء، تقرب إلي 17 عاما منذ إطلاق فيلم “اللي بالي بالك” عام 2003 بطولة محمد سعد ” اللمبي”، ظهرت الفنانة “نيفين مندور” منذ عدة أيام في حفل عيد ميلاد صديقها “مروان الخياط” وقد تغير شكلها بصوره كبيره عما ظهرت عليه في دور ” فيحاء ” الذي قدمته في الفيلم . .

ويُذكر أن القت الشرطه القبض علي الفنانة البالغه من العمر 36 عامًا، برفقة شخصين داخل سيارة وبحوزتهم أكثر من 80 جرامًا من مخدر البانجو و400 غرامًا من الهيروين، وكان ذلك عام 2013..

وألقت الشرطه القبض عليها مرة أخري في عام 2016 بتهمة حيازة المخدرات، وتم الإفراج عنها بسند الإقامة ،

Advertisements نيفين مندور في عيد ميلاد صديقها مروان الخياط

نيفين مندور في عيد ميلاد صديقها مروان الخياط

نيفين مندور في عيد ميلاد صديقها مروان الخياط