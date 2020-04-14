إليسا تحرج مخرج لبناني: خليك محضر خير

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الفنانة اللبنانية إليسا، على المخرج وليد ناصيف، الذي علق على فكرة كليبها الأخير “هنغني كمان وكمان”، ووصفها بالقديمة، وأنه سبق وقدمها مع مواطنتها اللبنانية نانسي عجرم، منذ عام 2013.
وقالت إليسا، في تغريدتها: “خليك محضر خير يا وليد بوجود كل حاجة شر حوالينا، مفيش حد بيدعي حاجة، فكرة موجودة بالأصل وفي الحجر طبقناها، أنت صديق ونانسي صديقتي فازرع حب تحصد حب”.
وكان وليد ناصيف، قد نشر صورة لمجموعة من الشباب يظهرون وهم يغنون أغنية لنانسي، وذلك للتأكيد أنه سبق إليسا لفكرة الأغنية، وهو الأمر الذي انتقده متابعو إليسا، خاصة أن ظروف تصوير الكليب جاءت وسط الحجر الصحي.
وتتعاون إليسا مع الموزع إلهامي دهيمة، في أغنية “هنغني كمان وكمان”، وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى.
المفاجأة كان مشاركة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في كليب الأغنية الذي أخرجه إيلي رزق الله، حيث ظهرت هيفاء تتصل بإليسا مكالمة فيديو، لتتبادل الصديقتان التحية، ثم تخبرها إليسا برغبتها في أن تُسمعها أغنيتها الجديدة، لتبدأ الأخيرة في الغناء وسط تفاعل قوي ورقص هيفاء، وحققت الأغنية نسبة نجاح كبيرة وتفاعل معها جمهور إليسا بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
إليسا أحرجت مغرد أخر، في نفس الجلسة بعدما قال بإحداث تغيير على صورتها بواسطة “الفوتوشوب”، ولكنها طالبته بعدم تغيير أي شيء في ملامح وجهها مؤكدة أنهم يشوهونها بهذه التعديلات.
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