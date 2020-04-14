فيديو لفيفي عبده كما لم تشاهدها من قبل داخل الحجر المنزلي.. بالحجاب وبدون ماكياج تماماً

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده بمقطع فيديو، وصفه الكثيرون بالصادم، حيث تخلت فيه عن الماكياج تماماً، ووضعت الحجاب، فظهرت بطلّة كشفت تقدم عمرها بشكل كبير.

فيفي بررت تسجيلها لهذا الفيديو قائلة: «أردت أن أمنح وجهي قسطاً من الراحة من وضع الماكياج، وأردت أعرف رأيكم في شكلي بدون ماكياج»، واللافت أنها نبهت متابعيها لنقاط ضعف وجهها، حيث كشفت عن معاناتها من ترهل المنطقة السفلى من حاجبيها منذ صغرها، بالإضافة إلى اللغد الذي تكون أسفل وجهها نتيجة زيادة ونقص وزنها أكثر من مرة مما أصابها بالاكتئاب.

الفيديو لاقى تفاعلاً قوياً بين فانز ومتابعي الراقصة المصرية وأصدقائها من داخل الوسط الفني، حيث أكد أغلبهم أن الفنانة تتمتع بجمال الروح وهو ما ينعكس على وجهها، مما يكسبه جمالاً طبيعياً، مشددين على عدم حاجتها للماكياج.

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من ناحية أخرى، تتغيب فيفي عبده عن الموسم الدرامي لرمضان 2020، في الوقت الذي شاركت في رمضان 2019 بمسلسل «مملكة الغجر»، وهو من بطولة حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.

يذكر أن الفنانة المصرية فيفي عبده قد تعرضت لأزمة نفسية في نهاية العام الماضي بعد وفاة شقيقتها إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة.