لهذا السبب تم تغيير اسم مسلسل يسرا في اللحظات الأخيرة

قبل أيام، اتخذت شركة العدل غروب قراراً بتغيير اسم مسلسل النجمة الكبيرة يسرا من “دهب عيرة” الى “خيانة عهد” كتابة احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز. والمقرر عرضه في شهر الصوم.

عن تغيير الإسم في اللحظات الاخيرة قبل طرح البرومو الخاص بالمسلسل، أكد المنتج جمال العدل ان “خيانة عهد” كان أحد الاسماء المطروحة وسعيد جداً أن الاختيار وقع عليه في الوقت الذي تم الكشف عن برومو العمل.

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وشدد ان كُثر سألوه عن معنى كلمة “عيرة” لذلك وقع اختيار صناع العمل على اسم “خيانة عهد” خاصة ان الشخصية التي تقدمها يسرا في المسلسل تدعى “عهد”.

وتلعب يسرا في العمل دوراً مختلفاً جداً عن كل ما سبق وقدمته في السابق.

وكانت معلومات قد ترددت ان شركة الانتاج العدل غروب أصبحت في المراحل النهائية من المفاوضات التي تجريها مع النجمة شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مسلسل “دهب عيرة” بطولة النجمة يسرا، كتابة احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.