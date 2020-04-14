أمل الدباس: ألعب مع أحفادي لأستعيد طفولتي.. وأدعو الرجال لدخول المطبخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جميعا، تدعو الحاجة إلى إجراء مقابلات لأشخاص مؤثرين، وأحبهم كثيرون، لكونهم الأجدر والأقدر على إيصال الرسالة للمجتمع.

ومن هذا المنطلق، ارتأت "فوشيا" توجيه رسالة من خلال الفنانة الأردنية أمل الدباس، وعبر هذا الفيديو الخاص، قالت إنها أول ما تفعله عندما تستيقظ باكرا، هو شرب قهوتها الصباحية مع متابعة أخبار فيروس كورونا، وكل المستجدات المتعلقة به.

وبعدها، وكنوع من تغيير نفسيتها، تعمد إلى تغيير ملابسها وكأنها ذاهبة إلى نزهة ما خارج المنزل، والأهم، أنها لا تبقى في مكان واحد، بل تتنقل من مكان إلى آخر، بحيث لا تبقى في ركن واحد.

وبحكم عدم مقدرتها على الخروج منه، بسبب الحجر المنزلي، فإن جزءا من وقتها تقضيه مع أحفادها، خصوصا أن ابنتها تسكن بالقرب منها، ومن ثم تساعدهم أحيانا في دراستهم، في ظل أجواء التعلّم عن بُعد، وبعد الانتهاء من تدريسهم، تلعب معهم بعضا من الألعاب التقليدية القديمة مثل لعبة "السلّم والحية" ولعبة "جماد، حيوان، نبات"، بحيث تستعيد معهم طفولتها. وهذه الجزئية تسبب لها الكثير من السعادة التي تحاول صنعها وتحقيقها خلال تلك الفترة العصيبة.

وما بعد تناول وجبة الغداء، تحكي لهم بعض القصص، كما تمارس الرياضة أحيانا، وتقوم بتشغيل أغنية كي تعمّ أجواء الفرح والسعادة. ويوما بعد يوم، تخصص وقتا للمشي في محيط منزلها، مع اتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بارتداء القفازات والكمامة.

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وفيما يتعلق بنصائحها للرجال، فتدعوهم الدباس في ظل الظرف الاستثنائي وغير الطبيعي الذي يعيشونه، والذي لم يعتادوا عليه، إلى خلق أجواء جديدة تسهم في إسعاد من حولهم، كتجريب الغناء مثلاً حتى وإن لم يجربوه كثيرا كنوع من المحاولة والتغيير، وخلق أجواء من المتعة للعائلة.

وتدعوهم لدخول المطبخ لمساعدة زوجاتهم، حتى وإن أحدثوا حالة من الفوضى فيه، هذا كله من أجل أن لا تبقى الأمور في المنزل روتينية وتشكو من الرتابة.

وما يجدر ذكره، هو أن الفنانة أمل الدباس من الممثلات اللواتي قدمنَ أعمالا درامية تركت أثرا مميزا عند المشاهد على مدى ثلاثة عقود من الزمن عبر الكوميديا والتراجيديا.

لُقبت الدباس في الصحافة الأردنية بسيدة الكوميديا الأردنية وذلك لتقديمها العديد من الأعمال الكوميدية مثل: مسلسل نقطة وسطر جديد، مسلسل زين، ومسلسل جلطة، مسرح نبيل وهشام.

وتشارك الدباس حاليا في الجزء الثالث من المسلسل الكوميدي "جلطة" المزمع عرضه خلال شهر رمضان المقبل على إحدى القنوات الأردنية؛ إذ لاقى هذا المسلسل استحسانا كبيرا من المتابعين.