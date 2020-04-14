داليا مبارك تصف مذيعا بقلة الذوق.. ونضال الأحمدية تتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن حلقة الإعلامي السعودي هشام الهويش، التي استضاف فيها الفنان السعودي عايض، لن تنتهي أزمتها؛ فقد استطاعت الحلقة أن تلقى ردود فعل قوية على عدة أصعدة، وهذه المرة كان الطرف فيها الفنانة السعودية داليا مبارك، والتي يعد دخولها كطرف يهاجم المذيع والقناة أمرا مستغربا خاصة أنها كانت ضيفة في إحدى حلقات البرنامج في الأول من مارس الماضي.

ووصفت داليا مبارك، إعلاميًا لم تذكر اسمه، بأنه يفتقر لقلة الذوق، لكن وبحسب المتابعين فإن الإعلامي المقصود هو السعودي هشام الهويش، خاصة وأن داليا مبارك وضعت دلائل تشير إلى أنه المقصود خاصة أنها لم تظهر في حلقات تلفزيونية مؤخرا سوى على قناة SBC ببرنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش.

وأطلقت داليا مبارك تغريدتين سمحت من خلال إحداهما أن تتدخل الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية بتعليق وتصف المذيع بأنه بلا أخلاق، فقالت في تغريدتها الأولى: "ايش رأيكم (بالإعلامي) اللي يستضيف فنان بعدين يستفزه ويهينه بطريقة غير مباشرة وإذا طلع أسوأ ما في هذا الضيف يزعل ويقلب عليه ويصير يدق بالكلام بطريقة غير مباشرة مره ثانية مع ضيوف أو فنانين اخرين هذا أي نوع يصنف من نوع الإعلاميين!؟!؟".

وكتبت داليا مبارك في الثانية قائلة: "كل الاحترام للقناة الي طلعت ضيفة عندهم اللي مذيعهم كان جد جد يفتقر للذوق ولباقة وسمعت إن الحلقة ولله الحمد انحذفت وهذا شئ أكيد يفرحني ما يزعلني بس أتمنى ماعد تجيبون سيرتي إن كان زين أو شين شكرًا عفوًا".

وأحدثت التغريدة تفاعلا واسعا بين المتابعين؛ إذ وصفوا هشام الهويش بأنه إعلامي غير مهني، فيما قالت نضال الأحمدية في تعليقها: "هذا مذيع بلا أخلاق".

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تعود قصة تدخل داليا مبارك في الأمر، بسبب أن هشام الهويش كان سببا في إشعال حرب بين الفنان السعودي عايض، والفنان الكويتي عيسى المرزوق، رغم معرفته مسبقًا أن بينهما مناوشات وحربا كلامية.

إضافة إلى أن داليا مبارك جاءت سيرتها في الحلقة، عندما تم تخيير عايض خلال اللقاء بين التعاون مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في ديو غنائي وبين الفنانة السعودية داليا مبارك، فاختار شيرين، موضحا أنه لا يقيس الأمر من منظور الأفضل صوتا ولكن كجماهيرية.

وتعليقا على اختياره قال: "أنا بالنسبة لي آخد العمل اللي مع داليا وأروح أشتغله مع شيرين"، ليرد عليه عايض قائلا: "هذه وقاحة"، ليستكمل هشام: "العمل الجيد هو أولًا، بس شيرين اسم كبير أحب أتعامل معه".