عايض يوسف يستفز عيسى المرزوق مجددا.. والجمهور يطالبهما بالتوقف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن المعركة بين النجم الكويتي عيسى المرزوق والنجم السعودي الشاب عايض يوسف لم تنته بعد، فبعدما ظهر الأخير بفيديو خلال مقابلة له في برنامج " كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، واستعمل معقم اليدين عندما تم ذكر المرزوق، مؤكدا أنه لا يجب وضع اسمه بين أسماء كبيرة في الفن، عدّ المرزوق ما قام به عايض وقاحة وأنه قلل أدبه، وأضاف بأن هذه الحركات لا تليق برجولته.

من جانبه، لم يدع عايض رد المرزوق عليه يمر دون أن يستغله لاستفزازه من جديد؛ إذ نشر فيديو ظهر فيه وهو يعلن أنه سيرد على عيسى فقط من خلال ارتداء الكمامة وتعقيم يديه من جديد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رد عايض؛ إذ وصفه بعضهم بالمستفز بسبب رده البارد، خاصة أنه بهذه الطريقة بدا وكأنه يشبه المرزوق بـ"فيروس كورونا".

فيما رأى آخرون أن الأخذ والرد يجب أن يتوقف، وأنه من غير اللطيف واللائق استمرار هذه المعركة الكلامية بين عايض والمرزوق، خاصة أن كليهما نجمان في الساحة الفنية، وأنهما ما زالا في عمر الشباب.

وقال آخرون أنه من المهم أن تتوقف الخلافات بين الجميع في ظل هذه الأزمة "كورونا" التي تطال كل سكان العالم.

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وعايض يوسف هو مغن سعودي من مواليد الـ 11 من مايو 1995، وهو أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث اقتحم عالم الشهرة وظهر لجمهوره في 2015 عندما أطلق أغنية "نسيتني" عبر إنستغرام، التي تم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، حيث حققت 8.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب فقط.

وصدر في عام 2016 أول ألبوم لعايض تحت عنوان عايض 2016، أنتج من خلاله ثلاث أغان منفردة حصدت المراكز الأولى عربيا، وأبرزها "فمان الله" التي احتلت المركز الأول لعدة أسابيع كأعلى مشاهدة في دول الخليج العربي بأكثر من 8.5 مليون مشاهدة، كما حصلت على المركز الأول عربيا على موقع أنغامي لفترة 6 أسابيع متتالية.

أما عيسى المرزوق فهو فنان كويتي من مواليد عام 1992، شارك في النسخة التاسعة من برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، ووصل المراحل ما قبل النهائية.

وللمرزوق عدد من الأغاني الشهيرة التي استطاعت أن تحصد عددا كبيرا من المشاهدات في وقت قياسي.