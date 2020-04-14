براد بيت يدعم صديقة له.. خبيرة مكياج وضعت المساحيق على مؤخرته سابقا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُشارك الممثل العالمي الحائز على جائزة الأوسكار "براد بيت" كضيفٍ في إحدى حلقات برنامج Celebrity IOU، والذي يقدّمه الأخوان درو وجوناثان سكوت، وتقوم فكرته على مُساعدة مشاهير هوليوود في التعبير عن امتنانهم العميق للأفراد الذين كان لهم تأثير كبير على حياتهم من خلال مفاجأتهم بتجديدات ضخمة ومثيرة للإعجاب في منازلهم.

وفي حلقة براد بيت، وقع اختيار الممثل الموهوب على خبيرة المكياج "جين بلاك"، وهي صديقة قديمة له، وعملا سويًا في أكثر من 40 فيلمًا.

لم يقتصر الأمر على الزوج السابق لأنجلينا جولي على اختيار الستايل الجديد الذي يريده لمنزل صديقه جين بلاك، بل طوى أكمامه وشارك بيديه للقيام ببعض أعمال الهدم، حيث قال: "إذا لم أقم بالبناء، فأنا أموت".

وتحدث الممثل عن قُربه من خبيرة التجميل جين بلاك بعد مفاجأتها بترشيحها لتجديد منزلها، فقال براد: "إنها من العائلة، نحن مثل الأخ والأخت. لقد كانت ذلك الشخص الذي أقدّره كثيرًا في حياتي".

عندما غادرت جين لمدة ثلاثة أسابيع من أجل البدء بأعمال تجديد منزلها من قِبل البرنامج، بدأ الأخوان سكوت في إعادة تشكيل مرآبها المستقل في سانتا مونيكا - كاليفورنيا، وتحويله لجناح ضيوف كامل مع غرفة نوم ومطبخ وحمام، وأضافا أيضًا استوديو مكياج ووحدة التخزين، وكان براد سعيدًا للمساعدة.

وقال نجم هوليوود: "أحب صوت موقع البناء. إذا لم أقم ببناء، فأنا أموت. ما عليك سوى المشي إلى المكان وفقط رؤية الاحتمالات".

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وفي أثناء اختيار الأرضيات، قال: "إنها تمتلك الكثير من قطع الأنتيك الفضية الباهتة في منزلها. لذلك سيكون ذلك التجديد طبيعيًا. أنا لمسي للغاية. في الواقع، أنا أفضل أن يكون التصميم في الأهمية المادية أكثر من الديكور الفعلي. رؤية كيفية ارتباط المواد ببعضها البعض والشعور الذي تعيشه فيما بينها".

في نهاية المطاف، كان براد مسرورا بالنتيجة النهائية. حيث هتف: "لقد كان هذا مثل صندوق الخراب، هذا مذهل. إنه أمر رائع. لقد انتظرت طويلا لرؤية شيء ما يحدث لهذه المزبلة".

وفي السّياق نفسه، صُدِمت جين بالمثل عندما شاهدت ما حدث أثناء غيابها، فقالت: "أنا حقًا مذهولة جدًا. إنه مؤثر للغاية وأنا أقدر ذلك."

وأضافت بلاك قائلة: "أعرف كرم براد، إنه ضخم. ولكن بالنسبة لقيامه بذلك، فهذا أكثر مما كنت أعتقد أنه يمكن أن يحدث. أنا متأثرة جدًا بهذا، لا يمكنني حقًا أن أشكرك بما فيه الكفاية".

وقالت أيضًا "أحبك يا براد"، ما اغرورقت عينا النّجمِ بالّدموع.

وخلال عرض الحلقة، قال براد بيت إنّه يعدّ خبيرة المكياج كشقيقةٍ له، لكنهما ما زالا يجدان صعوبة في الحديث عن المرة التي اضطرت فيها لوضع المكياج على مؤخرته، وكان ذلك في فيلم Legends of the Fall عام 1994، واعترف بأنه عندما يُفتح الموضوع، لا يمكنهما النظر بأعين بعضهما بعضا.