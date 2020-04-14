هل فقد الموسم الدرامي الرمضاني هيبته بعد خروج هذه المسلسلات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تسبب فيروس كورونا بتوقيف تصوير مجموعة مسلسلات كان من المفترض أن تعرض ضمن السّباق الرمضاني 2020، وكان من بينها أعمال وأبطال اعتدنا على مشاهدتهم خلال الشهر الفضيل.

وبحسب المتابعين؛ فإن الموسم الدرامي المقبل قد فقد هيبته بغياب مسلسل "الهيبة" في جزئه الرابع، خاصة وأن الجمهور تأثر به لثلاث سنوات ماضية، وشكل العمل الذي يلعب بطولته الفنان تيم حسن حالة رمضانية خاصة؛ إذ كان الجمهور في حالة ترقب لاستكمال أحداثه التي تدور في فلك المافيا وتجارة السّلاح.

وأضاف المتابعون أن غياب النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم هذا الموسم قد يُشكل فراغا للمشاهد؛ إذ تربعت على عرش نجمة رمضان لست سنوات متتالية بعد عرض مسلسل "لو"، وتألقت بأعمال عدة بعده مثل "نص يوم" و"تشيللو" و"خمسة ونص"، لكن فيروس كورونا المستجد منع نادين نجيم من الحضور هذا الموسم الرمضاني بعد توقف تصوير مسلسها الجديد 2020""، إلى جانب النجم السّوري قصي خولي.

ويستمر غياب النجمة التونسية هند صبري عن الدراما المصرية للعام الرابع على التوالي أيضا بعد توقف تصوير مسلسلها "هجمة مرتدة"؛ إذ كان مشروعها التلفزيوني الأخير في مسلسل "حلاوة الدنيا" الذي شاركت بطولته مع مواطنها ظافر العابدين، قد حقق نجاحا كبيرا.

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لكن المسلسل الأكثر حظا هذا العام هو "فالنتينو" الذي يؤدي بطولته عادل إمام؛ إذ انتهى تصويره منذ 3 أشهر، وكان يفترض أن يعرض الموسم الرمضاني الماضي 2019 بحسب الخطة الرسمية لكن أدت بعض المشكلات والاتفاقات المالية إلى تأجيله.

وبعد غياب عامين تطل النجمة المصرية نيللي كريم بمسلسل كوميدي "ميت وش"، حيث طغى على مسلسلاتها الطابع التراجيدي والاجتماعي وعالجت من خلال أدوارها عدة قضايا اجتماعية مهمة من بينها تعاطي المخدرات والصراعات العائلية.

وينتظر المتابعون عرض المسلسل المصري "سكر زيادة" الذي يجمع باقة من النجمات المصريات على رأسهن نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ضمن السباق الرمضاني القادم.

وفي الدراما اللبنانية من المؤكد عرض بعض المسلسلات مثل "أولاد آدم" لماغي بو غصن، ومكسيم خليل، وقيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ومسلسل "دانتيل" لسيرين عبدالنور ومحمود نصر.