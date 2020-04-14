تحدي الـ 10 سنوات يستقطب مشاهير الفنانات داخل وخارج مصر

بعد تحدي الـ 10 سنوات، دشن نشطاء مواقع التواصل تحدي آخر هو تحدي الظهور بدون مكياج "#nomakeupchallenge"، الذي شارك فيه ملايين من الفتيات والسيدات حول العالم، كما استقطب التحدي مشاهير الفنانات داخل وخارج مصر. وشارك في تحدي "#nomakeupchallenge" عدد من نجمات هوليود، منهم الممثلة الأمريكية جينفر لوبيز، ذات الـ 49 عامًا، التي نشرت صورًا لها ببشرة خالية تمامًا من مستحضرات التجميل. ونشرت المطربة شاكيرا صورتها بإطلالة طبيعية بدون مكياج، عكس ما اعتادت عليه في حفلاتها والمناسبات الرسمية.

وجاءت إطلالة الممثلة "جينيفر لورانس" بملامحها الطفولية، ما أثار إعجاب مشجعيها. كما نشرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية صورها بدون مكياج. وشاركت المطربة "كيشا" في التحدي، وبدا على ملامحها النمش الذي تحاول إخفاءه من خلال مساحيق التجميل. ومن الفنانات المصريات والعرب شاركت الفنانات يسرا اللوزي، وهند صبري وياسمين صبري، ورانيا يوسف وشيرين عبد الوهاب، وهنا الزاهد وأنغام وهيفاء وهنا شيحة ومنة فضالي ونيللي كريم وريم البارودي.

وتظهر في مقطع الفيديو الفتيات العربيات وهن في ملابسهن المنزلية ومن ثم تحاول إحداهن وضع فرشاة مكياج على الشاشة، ومن المتوقع أن يتغير مظهر الفتاة بعد أن تزيل الفرشاة أو أداة أخرى عن الشاشة.كما شاركت نساء من مؤسسة المصارعة العالمية "WWE" في التحدي الذي يدعى "dont rush challenge"، وقد تم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع.وقامت طالبة في العشرينات من عمرها ببدء التحدي عن طريق نشر مقطع لها ولصديقتها على "تويتر" في محاولة لمحاربة الضجر في ظل الحجر الصحي.

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