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نداء من أحمد حلمي إلى مصمم هذه الصورة

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القاهرة - لايف ستايل

يحرص الفنان أحمد حلمي على مشاركة جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.


نشر حلمي عبر حسابه على Twitter، صورة مرسومة له، موجها نداء إلى من صممها، كاتبا: "نداء إلى من صمم الصورة.. شكرا حلوة.. وعجبتني".

يشار إلى أن أحمد حلمي، عرض له في السينمات مؤخرا فيلم "خيال وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎

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