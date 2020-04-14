سامو زين يوجه رسالة للجمهور بالكمامة تعرف عليها

القاهرة - لايف ستايل
وجه الفنان السوري سامو زين رسالة للجمهور من خلال صورة، نشرها على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وظهر سامو زين في الصورة وهو يرتدي ماسك طبي "كمامة"وعلق سامو زين على الصورة قائلا: من غير حبنا لبعض وتمني الخير لبعض بعيدا عن دينه أو جنسيته او فكره يبقى لم نتعلم شيؤ لحد الآن من كورونا رسالة الله عز وجل لنا ، واضحة وصريحة اللهم كن معانا ولا تكن علينا اللهم ارفع عنا هذا الوباء على البشرية أجمعين.
يذكر أن طرح الفنان سامو زين، برنامج تشك تشك تشوك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، والحلقة مكونة من عدة دقائق.
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